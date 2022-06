"Il Club, che ha sempre attratto i più grandi talenti del calcio, trarrà vantaggio dalle idee, dalla conoscenza e dall'esperienza di Luis Campos, per aiutare la squadra a raggiungere un nuovo livello", si leggge nella nota. Che in calce contiene anche le parole del portoghese: "Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain, che considero il club più ambizioso ed emozionante del mondo del calcio. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente, e sono ansioso di iniziare a lavorare per sviluppare l'eccezionale potenziale del Club".