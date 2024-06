Dopo 86 presenze e 26 goal complessivi nel vivaio dell'Inter, con la rete che è valsa la conquista dello Scudetto 2022 a spese della Roma, Nikola Iliev lascia a titolo definitivo l'Italia per fare ritorno al Botev Plovdiv, il club nel quale è cresciuto e da dove i nerazzurri lo hanno pescato nel 2020. Iliev aveva giocato l'ultima stagione in prestito al CSKA Sofia, ora il ritorno definitivo in Bulgaria celebrato dal club giallonero sui social.