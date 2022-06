In attesa di ufficializzare l'amichevole contro l'Inter, il Monaco piazza un colpo sul mercato prelevando dal Liverpool l'attaccante giapponese Takumi Minamino, che ha firmato coi monegaschi un contratto fino al 2026. Minamino ha già giocato 391 partite ufficiali dal suo esordio (114 gol, 41 assist), di cui 48 in competizioni europee, e vanta nel suo palmares 5 campionati austriaci vinti con la maglia del Salisburgo (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), e una Premier League, una Coppa d'nghilterra e una Coppa di Lega inglese conquistati la scorsa stagione con il Liverpool, club con cui ha raggiunto la finale dell'ultima Champions League. "È una grande gioia per me arrivare al Monaco. Sono felice di far parte del progetto del club, che è appena salito sul podio per due volte di seguito in campionato ed è uno dei più famosi in un campionato emozionante", le sue parole.