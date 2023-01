Chiusa l'esperienza a Lecco, Mattia Sangalli, ex capitano della Primavera nerazzurra, ricomincia da Trento. Il club gialloblu ha ufficializzato l'arrivo in prestito del giovane centrocampista, che indosserà la maglia numero 38. Nel comunicato, il Trento ringrazia l'Inter per la disponibilità dimostrata nel corso della trattativa.