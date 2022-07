"Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Sangalli dal FC Internazionale Milano, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Sangalli è un centrocampista centrale classe 2002 molto talentuoso, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove ha fatto tutta la trafila fino a diventare capitano della Primavera nerazzurra, con la quale ha vinto lo scudetto di categoria nella stagione 2021-2022. In carriera, a livello giovanile, ha collezionato 88 presenze 3 gol e 6 assist in tutte le competizioni, compresa la Uefa Youth League. Benvenuto a Lecco, Mattia, ti aspettiamo in campo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste addosso!".