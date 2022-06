Dopo l'esonero di Paulo Sousa, il Flamengo ha annunciato il suo nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno: a guidare il Mengao sarà infatti Dorival Junior, che ha firmato un contratto fino a dicembre 2022. Dorival dirigerà il Flamengo per la terza volta in carriera dopo le esperienze del 2012 e del 2018, e potrebbe essere lui il tecnico di Arturo Vidal qualora il cileno dovesse lasciare l'Inter per coronare il sogno di giocare in Brasile.