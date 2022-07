Oggi è cominciata ufficialmente la prima avventura calcistica in terra olandese di Tybo Persyn, laterale classe 2002 di proprietà dell'Inter. Il belga si trasferisce in prestito all'FC Eindhoven fino al 30 giugno 2023 dopo la parentesi semestrale chiusasi col Westerlo, club in cui si era accasato una volta lasciato il Bruges.