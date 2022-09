Si chiude anzitempo anche la seconda avventura di Alessio Tacchinardi sulla panchina del Lecco. Dopo la brutta sconfitta interna rimediata contro la Pro Sesto, preceduta dal pesante 4-0 di martedì subito in casa del Vicenza, il club bluceleste ha comunicato l'esonero dell'ex centrocampista della Juve. "Il Club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera", si legge nella nota dei lariani, dove milita anche l'ex capitano della Primavera dell'Inter Mattia Sangalli, rimasto in panchina nel match di ieri.