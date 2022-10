Oggi, a Bruxelles, Aleksander Ceferin , presidente della UEFA, e Margaritis Schinas, vice presidente della Commissione europea, hanno rinnovato l’accordo di cooperazione stipulato tra le parti per la prima volta nel 2014 fino al 2025. Un altro passo ufficiale di Nyon in direzione opposta alla Super League. "Approvando l'attuale struttura piramidale del calcio europeo, basata sulla competizione aperta, comprese promozioni e retrocessioni, l 'accordo rafforza anche l'opposizione della UEFA e della CE alla proposta della cosiddetta "superlega europea" e al modello di puro intrattenimento commerciale. Ciò incarna la direzione della politica sportiva dell'UE data nelle recenti risoluzioni storiche del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'UE (Consiglio dell'UE)", si legge nella nota ufficiale.

Accogliendo l'accordo come dimostrazione della forza duratura della partnership tra i due organismi europei, il numero uno del massimo organismo calcistico d'Europa ha affermato: "Questi ultimi anni hanno visto un intenso periodo di cooperazione tra la UEFA e i nostri partner dell'UE che hanno dovuto affrontare sfide generazionali per lo stile di vita europeo e il nostro modello sportivo europeo. Come segnala questo accordo, la nostra partnership - basata su decenni di fiducia e relazioni aperte - è più forte che mai e abbiamo una tabella di marcia per svilupparci ambiziosamente nel futuro insieme a beneficio di tutti".