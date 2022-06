Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato nelle scorse settimane i criteri di assegnazione e distribuzione ai club dei ricavi derivanti da UEFA EURO 2024. In particolare, la Federcalcio continentale distribuirà 240 milioni di euro per il ciclo 2020/24 è di 240 milioni di euro: cento milioni di euro saranno messi a disposizione per i club che hanno concesso o concederanno i propri giocatori per la UEFA Nations League 2020/21 e 2022/23, e per le qualificazioni a Euro2024 (in aumento di 30 milioni rispetto al precedente ciclo). Anche l’importo garantito per il rilascio dei giocatori per la fase finale di Euro2024 aumenterà: da 130 a 140 milioni di euro.