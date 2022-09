Le squadre americane potrebbero essere invitate a sfidare i vincitori della Champions League in un format rinnovato della Supercoppa europea che la UEFA starebbe studiando. Lo riporta l’agenzia di stampa PA , aggiungendo che il nuovo torneo, dal 2024/25, includerebbe i vincitori della competizione più importante del continente, dell’Europa League, come avviene attualmente, con l'aggiunta dei campioni della Conference League e della MLS.

"Fonti hanno detto a PA che tutte le opzioni per raggiungere questo obiettivo sarebbero state prese in considerazione, sia che si tratti di posizionare le partite all’interno di un festival del fine settimana o di esibirsi in spettacoli pop prima delle partite o durante l’intervallo - si legge su Calcio e Finanza -. Nelle giornate di giovedì e venerdì si terranno ulteriori discussioni all’Assemblea Generale dell’ECA a Istanbul, con l’organizzazione desiderosa di promuovere uno spirito di innovazione. Per l’occasione, il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali è stato invitato a parlare all’evento di come lo sport motoristico stia lavorando per attrarre nuovi fan".