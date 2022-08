Destiny Udogie alla fine ha scelto il Tottenham e in questi minuti è in partenza per Londra. "Sono molto contento - le dichiarazioni raccolte dai colleghi di TMW, che come testimonia la foto l'hanno paparazzato prima del volo per l'Inghilterra -. È una bella sensazione andare in Premier, lavorare con Conte, firmare col Tottenham. Sono convinto che con mister Conte potrò crescere ancora. Per adesso è importante comunque anche tornare in prestito a Udine, voglio fare una bella stagione".