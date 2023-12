"Avevo sbagliato un gol facile contro la Fiorentina, volevo rifarmi". Lo ha detto Florian Thauvin, durante la cena natalizia organizzata dall'Udinese, ripensando al suo gol nel rocambolesco 3-3 col Verona di domenica scorsa. Un pari che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Gabriele Cioffi, come ammesso dal francese: ""C’è il dispiacere per non aver portato a casa i tre punti, come è giusto che sia. Dobbiamo allenarci forte e provare a prenderli con l’Inter - le sue parole -. C’è rammarico perché la partita era quasi finita ed eravamo sopra. Possiamo solo continuare a lavorare e i punti arriveranno, così come i gol".