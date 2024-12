Oltre alla sconfitta contro il Napoli, per l'Udinese un'altra brutta notizia arrivata dalla partita di ieri è l'infortunio al centrocampista sloveno Sandi Lovric, uscito al 34esimo del primo tempo per un problema muscolare. Un risentimento al flessore della coscia destra che con molta probabilità lo terrà fuori dai giochi per la sfida di giovedì in Coppa Italia a San Siro contro l'Inter.