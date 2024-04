Il difensore dell’Udinese, Nehuen Perez si è raccontato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove l'argentino ha parlato dell'obiettiva salvezza dei bianconeri, tornando anche sul match giocato contro l'Inter qualche settimana fa.

C’è la salvezza dell’Udinese, da sudare fino a fine maggio:

"Dimostrerò il rispetto per questo club che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò qui. Siamo concentrati sull’obiettivo e contro Inter e Roma mi sembra si sia visto che c’è l’atteggiamento giusto. Abbiamo fatto due grandi prestazioni. E siamo consapevoli che il momento è delicato".

Walter Samuel, vice di Scaloni nell’Argentina e grande ex difensore, che le dice?

"Di stare attento in marcatura e di usare bene i piedi".