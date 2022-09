Sarà una domenica ricca di sport a Udine, dove il 18 settembre sono in calendario Udinese-Inter e la 'Maratonina'. "Udinese Calcio - scrive il club bianconero in una nota - invita tutti i propri tifosi che assisteranno alla gara di domenica, ore 12,30, contro l’Inter di raggiungere la Dacia Arena con adeguato anticipo rispetto al calcio di inizio vista la concomitanza con la Maratonina che interesserà diverse strade del centro di Udine. Si consiglia, pertanto, ai nostri tifosi di raggiungere i parcheggi dello stadio servendosi della tangenziale, onde evitare contrattempi legati alla viabilità per l’occasione modificata".