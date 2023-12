"Meritavamo di vincere, siamo una squadra fortissima, ci hanno rubato la partita. Questo è quello che non dirò mai, il dispiacere per questa partita è per i ragazzi, per la voglia e l'attitudine che hanno".

Dopo aver sfogato la propria frustrazione per il pari in pieno recupero subito dall'Hellas Verona, Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parlando ai microfoni di DAZN del match di sabato prossimo che vedrà i friulani tornare a San Siro per sfidare l'Inter dopo aver ottenuto tre punti contro il Milan: "Il nostro calendario ci ha presentato un menù di alto livello. Andiamo a Milano senza aspettative, sapendo di strappare punti con la mentalità di una squadra che nelle ultime partite abbiamo toppato solo un tempo a Roma. Quindi andremo a sfidare l'Inter con questa consapevolezza, non è il momento di sognare".