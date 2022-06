Ritorno in campo eccellente per gli Azzurrini di Nicolato che dopo l’ultimo successo contro la Bosnia, risalente a marzo, hanno mantenuto l’attitudine alla vittoria con un ritmo decisamente più alto rispetto all’ultima comparsata in campo per le Qualificazioni all’Europeo. Battuto questo pomeriggio il Lussemburgo con un sonoro 0-3 che ha fruttato altri tre punti nella classifica del Gruppo F, dove l’Italia U-21 fa da capolista. Ad aprire le marcature Vignato al 20esimo su assistenza di Cambiaghi che solo tredici minuti dopo imbecca anche Pietro Pellegri che raddoppia il risultato degli azzurri. Non c’è due senza tre e al 54esimo, Gianluca Gaetano cala il tris ai danni dei padroni di casa e chiude il match. Novanta minuti di gioco per Lorenzo Pirola, schierato titolare da Nicolato; partiti dalla panchina invece Gaetano Oristanio e Sebastiano Esposito, entrati al 60esimo al posto di Vignato il primo, al 74esimo al posto di Pellegri il secondo.