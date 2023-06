Applausi da tutto lo stadio e da tutto il gruppo del Manchester City per l'Inter, che arriva sul palco per ricevere la medaglia del secondo posto da Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. 'High Five' di Pep Guardiola per il tecnico Simone Inzaghi, che nel dopopartita, dopo un momento di evidente delusione per il risultato, si è congratulato con tutti i suoi uomini.