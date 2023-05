Sarà il 40enne francese Clement Turpin l'arbitro dell'Euroderby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì sera a San Siro. Turpin ha già diretto le due squadre in questa stagione europea: i nerazzurri in occasione del debutto contro il Bayern Monaco, gara terminata 2-0 per i tedeschi, i rossoneri nel ritorno degli ottavi di finale di Londra contro il Tottenham. Il bilancio dell'Inter con Turpin è decisamente negativo: tre sconfitte e una vittoria, quella del 18 settembre 2018 in extremis contro il Tottenham, in quattro precedenti. Ma è magro anche il bottino dei rossoneri: due pareggi e una sconfitta.