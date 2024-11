La 'battaglia' tra Antonio Conte e il VAR dopo la decisione di Mariani in Inter-Napoli si arricchisce di una nuova puntata. Tommaso Turci, giornalista di DAZN, anticipa un nuovo contributo in uscita mentre commenta la reazione del tecnico del Napoli al rigore fiscgiato ai nerazzurri per il contatto tra Anguissa e Dumfires: "Era una furia, poi domani sera pubblicheremo anche un audio tra lui e il quarto uomo. Quando poi il rigore è stato sbagliato ha continuato a protestare", racconta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.