Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match prima del match contro il Montenegro, valido per la terza giornata di Nations League, il tecnico della Turchia di Calhanoglu, Vincenzo Montella ha detto: "Vogliamo fare queste due partite - con il Montenegro e l'Islanda - nel migliore dei modi. Come sapete, a settembre abbiamo avuto il problema della preparazione fisica. Naturalmente, avere partite non appena il campionato europeo è finito è stato un elemento pericoloso per tutti noi. Perché non era specifico quanto potessimo essere bravi. Ma nonostante ciò, abbiamo mostrato ottime prestazioni e ottenuto ottimi risultati in quelle prime due partite. Ottobre sarà meglio, non ho dubbi al riguardo. I nostri risultati sono stati molto buoni nelle prime due partite. Vogliamo spendere queste 2 partite ottenendo buoni risultati".