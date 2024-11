Buone notizie per Vincenzo Montella, ct della Turchia, che da ieri ha potuto riaccogliere in gruppo capitan Hakan Calhanloglu. Assente per precauzione dall'allenamento di martedì, il centrocampista dell'Inter si era allenato a parte il giorno dopo, con l'obiettivo evidentemente di ritornare a lavorare con i compagni in maniera graduale. Calha, in campo regolarmente anche nella seduta della vigilia di stamattina, è completamente recuperato e, dunque, si candida per giocare titolare contro il Galles domani sera.