Ligue 1 qualitativamente migliore della Serie A. Questo il pensiero che l'allenatore dell'Olympique Marsiglia Igor Tudor, che ai microfoni de L'Equipe usa toni anche piuttosto sprezzanti nei confronti del calcio italiano che ben conosce per aver giocato e allenato in Italia fino alla scorsa stagione: "Qui c'è il PSG, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è sopra Inter o Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre che, in termini di rosa, possono avere più qualità in Italia, rispetto ai pari francesi.