Passa dal Bentegodi di Verona il destino del campionato. Domani sera, infatti, l'Hellas Verona ospiterà il Milan in una partita decisiva per i rossoneri, che devono rispondere alla vittoria dell'Inter contro l'Empoli e rompere il mito della 'Fatal Verona' che ha accompagnato la vigilia della squadra di Stefano Pioli. E sul quale si sofferma in conferenza stampa anche il tecnico scaligero Igor Tudor: "Non si poteva scappare. Ma per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo vincere, c'è una partita da giocare, nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito. È stata una settimana come le altre, vissuta con concentrazione nella maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante, e di conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura".