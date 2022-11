Dopo il pari della gara d'andata, il Marsiglia ospiterà domani il Tottenham di Antonio Conte per il match di ritorno, ultimo dei gironi di Champions. Alla vigilia del match, il tecnico dei francesi Igor Tudor, intervenuto a Sky Sport, ha così parlato dell'allenatore degli Spurs, ex Inter: "Con lui abbiamo qualcosa in comune, magari il temperamento, la voglia di ottenere tanto dalla squadra ma in campo ci vanno i giocatori, sono loro i protagonisti. Serve una partita perfetta, fatta di 95 minuti da tutti i sedici giocatori, sia davanti sia dietro".