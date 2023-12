Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolfsburg, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel ha commentato il verdetto delle urne di Nyon che ha messo i tedeschi di fronte alla Lazio per gli ottavi di finale. "Non so molto della Lazio in questo momento. Ma so che è una squadra italiana, e come tutte le squadre italiane cercherà di giocare per ottenere il miglior risultato" ha detto a proposito delle squadre di Serie A, un concetto che l'allenatore tedesco conosce bene tanto quanto i suoi ragazzi che lo scorso anno incrociarono ancora un'altra italiana ai gironi, ovvero l'Inter.

"Non dobbiamo farci ingannare dalla loro posizione attuale in classifica in campionato. È un club di grande tradizione con ottimi tifosi" ha concluso.