Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, parlando in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Viktoria Plzen elogia la formazione della Boemia occidentale sottolineando i miglioramenti a suo dire compiuti rispetto alla scorsa stagione. E suggerisce una ricetta simpatica per provare a sconfiggerli: "Loro giocano in Champions League, quindi guardiamo quelle partite, vediamo le loro partite di campionato. Le analizziamo. Se avessimo preso in prestito dei giocatori in prestito da Barcellona e Inter, forse avremmo trovato una soluzione... Sappiamo quali sono i loro punti di forza. Sappiamo che non avremo più tante possibilità e dobbiamo essere efficienti".