Pio Esposito sbaglia il rigore e lo Spezia pareggia contro la Juve Stabia. Gli aquilotti stanno frenando in classifica e domani il Pisa può approfittarne, aumentando il divario a sette lunghezze. Luca D'Angelo, tecnico dei liguri, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter. Troppi falli su di lui? “Il discorso è semplice. Pio è un giocatore forte e gli vanno addosso, il discorso della tutela spetta all’arbitro. Non voglio fare discorsi complottisti. Pio è talmente forte che dovrà superare anche questa cosa”, ha detto.