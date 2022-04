Saranno quattro giornate decisive. “Non dico più nulla, ogni settimana si passa da una certezza all’altra. La speranza e il tifo rimangono, speriamo rimangano fino alla fine perché vuol dire che siamo ancora in battaglia”.

Poi è arrivata la papera di Radu. “Mi auguro che possa togliersi subito di dosso questa sensazione, mi spiace per lui. È un ottimo portiere”.

Tanta Formula Uno, ma anche un commento sulla sconfitta di Bologna da parte dell'Inter nelle parole del numero uno di Pirelli Marco Tronchetti Provera nel corso del suo intervento nell'ambito de 'Il Foglio a San Siro': "Come ho preso la sconfitta di ieri? Non ero in Italia, ho perso il controllo… Nello sport ci sono questi momenti che devi subire: si passa dall’essere felici perché le cose vanno lisce alla frustrazione per questi momenti”.

Il Bologna non aveva obiettivi eppure ha vinto.

“Questo dimostra quanto è bello il calcio, speriamo di vedere altre belle partite”.

Dybala assomiglia a Recoba?

“Dybala è un campione ma non ha continuità, direi che è nell’animo interista. Non riusciamo mai a goderci una vittoria, Mourinho che va via dopo Madrid è il simbolo. Il paragone ci sta”.

Moratti a inizio stagione voleva sapere se Inzaghi poteva reggere la pressione Inter. Secondo lei ha responsabilità?

“Inzaghi mi piace perché ha dato un bel calcio. È arrivato in un’Inter senza Hakimi e Lukaku, ma la società ha portato acquisti adeguati e lui ha portato bel calcio”.

L’Inter ha lasciato troppi punti con le provinciali.

“Ma anche con le non provinciali come il Milan, dove andava chiusa. Ieri sera è stato l’esempio di come si buttano tre punti, ma anche il Milan li ha battuti e il Napoli ha avuto risultati negativi. È un campionato che resterà bello fino all’ultimo”.

Ci crede ancora nello Scudetto?

"Sì, fino all'ultimo".