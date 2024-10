"L'Inter è una bella squadra, gioca un bel calcio: per noi tifosi è una bella avventura". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, parlando a Sky Sport, a margine della sfida decisiva di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia.

"Una reazione di Luna Rossa come l'Inter dopo il derby? Io so che sono bravi, li abbiamo visti lavorare in mare in condizioni non ideali, anche di fronte a un problema. Sono capaci di affrontare le difficoltà", ha aggiunto.