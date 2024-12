Nel corso dell'intervista rilasciata a Fanpage.it, David Trezeguet ha rivelato di stare seguendo due attaccanti del River Plate, tra i quali una vecchia conoscenza del pianeta Inter: "Il River oggi sta giocando con due giovani interessanti, su tutti Facundo Colidio. Si tratta di un giocatore mobile che sa fare la prima e la seconda punta ed ha quello di cui l'Europa ha bisogno. Poi c'è Solari, che gioca al fianco di Colidio".

È il tipo di target che può adattarsi bene alla Serie A?

"Credo che in Italia il prototipo di giocatore più interessante a livello sudamericano e argentino sia Lautaro Martinez. Ha dimostrato subito di essere un attaccante unico. Le squadre europee vanno alla ricerca di questi giocatori, non per forza giovanissimi, ma che possano far guadagnare tempo a seconda di ciò che hanno bisogno".