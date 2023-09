Fa ancora discutere, soprattutto sui social network, il gesto di Davide Frattesi che nel finale di Inter-Milan ha invitato Rafael Leao a stare zitto evidenziandogli con la mano i 4 gol che i rossoneri avevano subito fino a quel momento (diventati poi 5 proprio a firma dell'ex Sassuolo). In tal senso, il giornalista Riccardo Trevisani spezza una lancia in favore del nerazzurro: "La storia che sento da giorni su Frattesi è fastidiosa, non perché sia un bel gesto. Non lo è, non si fa e non ha lo status per farla in questo momento. Quindi ha sbagliato. Ma non gli rompete le palle, fa il calciatore, è un agonista, sta in campo, entra al derby carico a pallettoni, la partita va bene, si attacca con un avversario che gli fa il gesto. Può capitare, sono cose che succedono.

E vi dico: Frattesi l'ha fatto in campo, a Calabria era capitato di farlo a fine partita, quindi a mente fredda. ai tifosi dell'Inter. Poi è capitato sui pullman, è capitato sui divani, è capitato in mille situazioni dall'una e dall'altra parte. Non è bella ma capita, quindi la morale fatela per cose più gravi del 'quattro' di Frattesi e del dito medio di Calabria. Si chiama calcio, è una cosa bellissima anche perché c'è un po' di cazzimma dentro al campo".