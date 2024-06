"La prima volta che abbiamo parlato di Josep Martinez nemmeno lui sapeva dell'interessamento dell'Inter. Piace all'allenatore e all'Inter. Di tutti i profili di quel livello è il profilo migliore, sa giocare molto bene coi piedi e soprattutto esce, che è una cosa che fanno in pochissimi". Così Riccardo Trevisani mostra gradimento per la possibile operazione dei nerazzurri nel reparto portieri, attraverso i canali di Cronache di Spogliatoio.