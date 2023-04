"L'Inter oggi schiera Correa , che praticamente è stato desaparecido causa infortunio nelle ultime settimane. Lukaku gioca al fianco del Tucu mentre Lautaro rimane fuori, una scelta quanto meno sorprendente ma figlia delle partite che l'Inter dovrà affrontare nelle prossime settimane". Questo il parere di Riccardo Trevisani , ospite in studio nel corso del notiziario 'Sport Mediaset' su Italia 1 .

"Oggi è una grande chance per Correa per provare a riprendersi una maglia da titolare, visti anche il momento complicato di Lukaku e l'affaticamento di Dzeko, con Lautaro che però va in panchina. Sorprende un po' che ci sia il big dell'attacco fuori".