Riccardo Trevisani, sulle frequenze del podcast "Tutti in the box", ha parlato di Simone Inzaghi, rispondendo alle critiche mosse nei confronti del tecnico nerazzurro dopo la Supercoppa persa e il pari in campionato contro il Bologna.

"C'è chi dice che Inzaghi non è da top club, boh - le sue parole -. Inizia alla Lazio e con la Lazio vince le Supercoppa con gol di Murgia su assist di Jordan Lukaku contro Higuain e Dybala. Poi vince 6 trofei all'Inter, gioca un calcio bellissimo, esattamente in quale canale si trova la teoria in cui non sia da top club? Il primo anno io in primis sono stato tra i più severi, ora gli riconosco 5000 meriti. Ha scoperto Calhanoglu regista, Thuram non è mai stato questo".

"Se davvero discutiamo Inzaghi in Italia mi arrendo con tutto quello che si è visto e glorificato per anni. VI prego. Poi l'allenatore vede che gli altri prendono Rashford e Kolo Muani: l'Inter sta con Correa infortunato, a Venezia Arnautovic ha giocato con gli altri, Taremi non segna manco con le mani - ha aggiunto -. La situazione economicamente è discutibile, coperta dai risultati straordinari di Inzaghi: se discutiamo lui, discutiamo tutto il calderone e non conviene a nessuno".

Chiusura dedicata a Pairetto. La verità è che puoi togliere i discorsi da bar da una trasmissione, ma non dall'animo delle persone. Che devo dire di Pairetto. C'è un contrasto, fischia e il 90% delle volte la palla dovrebbe andare ad una squadra e invece va all'altra - ha concluso -. Non è che ce l'ha con qualcuno, gli manca proprio la comprensione del gioco e del testo: è come se io mi mettessi a leggere un libro in aramaico, non sono capace, non lo leggo. Non è questione di Inter, Milan o Juve: per me nella classifica dei 48 arbitri dell'AIA Pairetto è 49°".