La toppa peggio del buco. Così Riccardo Trevisani ha commentato dagli studi di Sport Mediaset le parole di Francesco Acerbi rilasciate in Stazione Centrale a Milano dopo il suo ritorno dal ritiro della Nazionale: "Le dichiarazioni di Acerbi sono un grave errore secondo me. Bisognerà fare tutte le indagini ma alcuni labiali sono piuttosto evidenti. A volte l'ammissione di colpa è meglio che fare marcia indietro. Ci sono temi sui quali non si può andare oltre, quello del razzismo è un tema brutto e capisco Luciano Spalletti quando vuole parlarne con attenzione. Le dichiarazioni di Acerbi sono poco commestibili e comprensibili, perché la questione in campo era praticamente chiusa".