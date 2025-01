La lotta scudetto sembra aver perso l'Atalanta, ma Riccardo Trevisani non la pensa così. "Non tolgo l'Atalanta, perché negli anni scorsi ha sempre fatto un gran girone di ritorno. Per cui penso che l'Atalanta possa metterci dell'altro, anche se la lotta è principalmente a due. Con la metà delle partite da fare non si può fare finta che il Napoli non sia in corsa. Ha una media per fare 90 punti, con cui un campionato si vince", dice.

"Il discorso sulle due squadre dell'Inter? E' sempre lo stesso. Asllani non è Calhanoglu, Zielinski non è Mkhitaryan, Taremi non è Thuram. Oggi all'Inter dal 1' mancavano Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram. Ha vinto lo stesso, ma ce la fai con l'Empoli o il Venezia, non ce la fai col Bologna. Non è colpa di Asllani, è colpa di Calhanoglu...".