Benoit Tremoulinas, ex giocatore del Bordeaux oggi opinionista per L'Equipe TV, ha criticato l'atteggiamento di Marcus Thuram con la maglia della Nazionale francese, sostenendo che a suo dire l'attaccante dell'Inter patisce l'assenza di un elemento di riferimento al suo fianco come lo è Lautaro Martinez in nerazzurro: "Di fatto lo limitiamo a giocare con un grande accanto, un capitano o un ragazzo che abbia esperienza. Questo è il problema di Thuram oggi. Perché ha le qualità, è forte, tecnicamente è bravo, è potente. Quello che mi dà fastidio di Marcus Thuram è che lui è molto bravo con l'Inter perché accanto a lui c'è un capitano. Deve fare di più, questo è il punto".

Quindi, l'esortazione: "Anche lui deve adattarsi alla Nazionale. Se vorrà restare lì dovrà fare di più. A volte dovrà andare a prendere la palla, andare sulle percussioni, andare uno contro uno, provare soluzioni. Si nota che è un po' limitato, avvertiamo come abbia bisogno di qualcuno accanto".