La UEFA ha decretato l'osservazione di un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite delle competizioni per club di questa settimana in memoria delle vittime delle mortali inondazioni che hanno funestato la città di Valencia, dove la Dana ha causato oltre 200 vittime.

UEFA will hold a moment of silence at all club competition matches this week in memory of the victims of the deadly floods in Valencia and all those impacted in the region and beyond.