In attesa che il suo passaggio dall'Inter al Flamengo venga formalizzzato, Arturo Vidal si gode i suoi primi giorni brasiliani. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista cileno alterna momenti da turista, dove si gode le spiagge e i ristoranti di Rio de Janeiro e dintorni, a quelli di lavoro. Vidal suda infatti in palestra in compagna del suo personal trainer Rafael Cardozo e del cugino Yito Alvidal per farsi trovare pronto per il Mengao.