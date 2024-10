Intervnistato ad Anzio da Sky Sport dove ha presenziato ad un evento di padel organizzato da Bruno Conti, Francesco Totti ha presentato così la sfida di Champions League tra Inter e Stella Rossa Belgrado. Parlando delle difficoltà palesate in questo inizio di campionato: "Il problema è che tutti sono abituati a vedere l'Inter vincere tutte le partite, quando fai qualche passo falso si creano malumori e problemi nello spogliatoio. Ma per me Simone Inzaghi, il club e la società hanno grandi prospettive e sicuramente arriveranno fino alla fine".

Quanto passa dalla condizione di Lautaro Martinez?

"Stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori al mondo, che quando ha una palla buona fa gol; in quel ruolo è determinante. È il capitano della squadra, un punto di riferimento per tutti, l'Inter ha bisogno di lui".