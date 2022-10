La clamorosa indiscrezione stampa pubblicata stamane sulla Gazzetta dello Sport di un possibile ritorno alla Juve di Antonio Conte non sfiora nemmeno il diretto interessato che, anzi, parlando oggi in conferenza stampa, ha raccontato di sentirsi a suo ancora a suo agio a un anno dal suo insediamento sulla panchina del Tottenham: "Dico sempre che mi sto godendo il mio tempo al Tottenham, in un anno abbiamo fatto un grande percorso insieme, con il club, i giocatori e i tifosi - ha detto l'ex Inter -. Penso a godermi ogni singolo momento della mia avventura al Tottenham. Di sicuro ho scoperto un club moderno, un club con un campo di allenamento e uno stadio fantastici. La passione dei tifosi e le loro richieste alte".