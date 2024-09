Successo esterno del Torino, che liquida 3-2 il Verona al Bentegodi. La squadra di Vanoli si issa provvisoriamente in vetta alla classifica di A a quota 11 punti. Granata in vantaggio con il timbro di Sanabria. Poco dopo ecco il pari scaligero con il mancino di Kastanos, potentissimo e ben calibrato. Sanabria fallisce il nuovo vantaggio dal dischetto (sul quale viene espulso Dawidowicz, gomitata a un avversario, ndr), centrando il palo. Poi ci pensa Zapata a timbrare il 2-1 granata. Il tris porta la firma di Adam, con un diagonale da centravanti vero. Vana la rete di Mosquera in pieno recupero.