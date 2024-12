Torna l’appuntamento prenatalizio della Fondazione PUPI – Ente Filantropico del Terzo Settore di Paula de la Fuente e Javier Zanetti, arrivato ormai alla 15ª edizione. Un outlet solidale che contribuirà a finanziare i progetti che la Fundación PUPI svolge da più di 20 anni in un’area dell’Argentina. Lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, dalle ore 12 alle ore 19.30 presso lo Sheraton Milan San Siro in Via Caldera, 3 a Milano, si svolgerà una raccolta fondi di solidarietà, in cui firme di moda e vari brand di accessori, articoli sportivi, oggettistica e altro ancora, forniranno a titolo gratuito alcuni dei loro prodotti più prestigiosi che verranno offerti al pubblico durante le tre giornate di apertura.

L’Outlet Solidale è diventato negli anni un’occasione di incontro per chi sente l’esigenza di rendersi utile e di fare del bene agli altri. Un pensiero per sé stessi o per i propri cari, arriva dritto al cuore di tanti bambini.