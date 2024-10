"Arriviamo da una settimana particolare, dobbiamo rispondere da squadra" ha detto Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ultimo avversario dell'Inter in campionato prima della sosta per la Nations League, presente alla cerimonia 'Pallone granata', dove il tecnico del club piemontese ha poi risposto su Zapata, uscito in barella da San Siro per l'infortunio al ginocchio: "L'ho sentito, prima dell’operazione aveva un po’ di ansia, ma è andato tutto bene: perdiamo un grande giocatore, adesso dobbiamo dare tutti di più ed essere ancora più determinati. C'è rammarico, ma guardiamo avanti".

Chi prenderà il suo posto?

"Fino al mercato rimango così, prendiamoci tutti responsabilità. Il prossimo capitano? Tutti, la squadra. Ora giochiamo partita per partita, se già prima lavoravamo tanto ora dovremo lavorare. Davanti eravamo migliora, ora troveremo un assetto diverso. Senza Duvan, dovremo dare tutti di più: sono sempre ottimista, sappiamo cosa abbiamo perso ma anche cosa possiamo dare".