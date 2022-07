Come annunciato negli scorsi giorni, Gleison Bremer è tra i giocatori del Torino che hanno risposto presente all'appello di Ivan Juric per il primo allenamento in vista della nuova stagione. Una stagione che il difensore brasiliano non giocherà in granata ma in una squadra che disputa la Champions League: l'Inter, in tal senso, rimane in prima fila per assicurarselo grazie all'accordo raggiunto ormai da mesi con l'ex Atletico Mineiro.