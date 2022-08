Come ricapitoliamo l'estate? Di cose ce ne sono state parecchie... "C'è stata in mezzo la vacanza, poi abbiamo fatto un ritiro veramente brutto con pochi giocatori e non era facile lavorare. Ci siamo concentrati sul giocare con chi c'era".

È soddisfatto del gruppo che ha a disposizione?

"Penso che la squadra sia incompleta a livello numerico. Sono contento per i nuovi arrivi e comunque penso che l'andazzo sia quello dell'anno scorso: prendiamo giocatori sulla carta ottimi che hanno fatto fatica negli ultimi anni. Li prendiamo in prestito, come l'anno scorso. Ci auguriamo poi che i vari Radonjic, Vlasic, Miranchuk riescano a rendere bene e dare il loro contributo. Lo stesso vale per Lazaro. Manca ancora qualcosa, il mercato è lungo ma di certo i calciatori non sono figurine che arrivano e li metti subito. Noi abbiamo buttato 40 giorni allenandoci senza giocatori".

Qual è rapporto oggi con Vagnati?

"Sono contentissimo della reazione di quel giorno, finalmente ho visto uno che vuole lottare. Spero che ora quella grinta la metta anche nelle situazioni in cui serve alla squadra. A volte avevo la sensazione che fosse un muro di gomma, così ho capito che ha tanta voglia di fare bene. Spero la metta per migliorare la squadra".