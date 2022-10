Alla vigilia della trasferta di Udine, Ivan Juric, tecnico del Torino, si è speso favorevolmente su Valentino Lazaro, diventato uno degli uomini di riferimento della sua squadra: "Lazaro sta facendo benissimo, anche contro la Juve ha fatto cose bellissime. Lui e Vojvoda sono due giocatori di buon livello, Mergim magari è un po' meno veloce rispetto ad altri ma come qualità offensiva, anche per gli assist, ha qualcosa in più rispetto ad altri. Sono due giocatori più o meno dello stesso livello".