E' stata pubblicata la Top 11 di Opta di fine campionato per la Serie A. L'Inter ottiene due rappresentanti, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, nel 4-3-3 schierato con Provedel in porta, Di Lorenzo, Kim, Smalling e Carlos Augusto in difesa, Milinkovic-Savic e Lobotka assieme al centrocampista nerazzurro e il duo Khvarathkhelia-Osimhen sulla linea dell'argentino nel tridente offensivo.

11 - Qui la Top XI della Serie A 2022/23 basata sui dati Opta. Gala. pic.twitter.com/WnnoXIHKTx — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 5, 2023